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SERVİSÇİLERDEN İBB ÖNÜNDE PLAKA TAHDİT EYLEMİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı

08 Haziran 2018 03:55

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. 

İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Akşam saatlerinde Belediye binasının önünde toplanan bir grup servisçi esnafı, yetkililer ile görüşmek istedi. Daha sonra belediyenin önünde oturma eylemi yapan servisçiler, sloganlar attı. Belediye önünde eylem yapan servisçilere CHP milletvekilleri Ali Şeker ile Onursal Adıgüzel de destek verdi. İSED Başkanı Cuma Tekin yaptığı açıklamada kendilerine söz verildiğini ileri sürerek, esnaf için plaka tahdidi istedi.

Daha sonra slogan atan bazı servisçiler 15 Temmuz Şehitleri Caddesi\'ni kısa süreliğine trafiğe kapattı. Bir süre trafiğe kapanan yol, diğer servisçilerin müdahalesiyle tekrar açıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Servişçilerin toplanması
- Slogan atmaları 
- Basın açıklaması 
- Belediye binası önündeki önlem 
- Genel ve detaylar 
 

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