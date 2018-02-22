Servis minibüsü devrildi: 11'i Suriyeli, 16 yaralı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan servis minibüsünün sulama kanalına devrilmesiyle 11\'i Suriye uyruklu, 16 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Kocayaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Elabdullah, yönetimindeki 06 BFV 86 plakalı servis minibüsüyle Çivril yönüne giderken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Devrilen minibüste yaralanan 11\'i Suriye uyruklu, 16 kişi, gelen ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mevsimlik işçi olarak Çivril\'e geldikleri öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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