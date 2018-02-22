T24 LogoT24 Logo
Gündem

Servis minibüsü devrildi: 11'i Suriyeli, 16 yaralı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan servis minibüsünün sulama kanalına devrilmesiyle 11'i Suriye uyruklu, 16 kişi hafif yaralandı

22 Şubat 2018 19:24

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, mevsimlik işçileri taşıyan servis minibüsünün sulama kanalına devrilmesiyle 11\'i Suriye uyruklu, 16 kişi hafif yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Kocayaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Elabdullah, yönetimindeki 06 BFV 86 plakalı servis minibüsüyle Çivril yönüne giderken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Devrilen minibüste yaralanan 11\'i Suriye uyruklu, 16 kişi, gelen ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mevsimlik işçi olarak Çivril\'e geldikleri öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tunay YAZICIÇİVRİL Denizli DHA DENİZLİSuriyeKazaKocayaka MahallesiMahmud ElabdullahBFVSavrulanDevrilenDevlet HastanesiMevsimlikFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24