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Servis minibüsü alev alev yandı

Hakime TORUN/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de, hareket halindeyken motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle tutuşan servis minibüsü alev alev yandı

02 Haziran 2018 01:33

Hakime TORUN/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE\'de, hareket halindeyken motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle tutuşan servis minibüsü alev alev yandı.
Yangın, Sultanmurat Mahallesi İpek Sokak\'ta saat 18.30 sıralarında, 34 JA 7350 plakalı servis minibüsünde çıktı. Sürücü, hareket halindeki minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Sürücü, hemen durdurarak minibüsten indi. Bir anda tutuşan minibüs alev alev yanmaya başladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahale ederek minibüsü söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(FOTOĞRAF)

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