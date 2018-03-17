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Spor

Sertel'den Altay tepkisi

İZMİR, (DHA) CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Altay taraftarının yarın deplasmanda oynanacak Sakaryaspor maçına güvenlik gerekçesiyle alınmayacak olmasına tepki gösterdi

17 Mart 2018 18:24

İZMİR, (DHA)

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Altay taraftarının yarın deplasmanda oynanacak Sakaryaspor maçına güvenlik gerekçesiyle alınmayacak olmasına tepki gösterdi. Altay taraftarına uygulanan ambargo ile ilgili yazılı açıklama yapan CHP\'li Sertel, şunları söyledi:
\"Şampiyonluğun kuvvetli adayı, İzmir\'in güzide takımı, Süper Lig\'de uzun yıllar İzmir\'i temsil eden Büyük Altay\'ın centilmen ve fedakar taraftarının güvenlik gerekçesiyle Sakarya maçına alınmaması akıl alır gibi değil. Altay seyircisinin Sakarya\'ya girmemesi, maçın televizyonlarda yayınlanmaması şaibeli bir duruma yol açacaktır. Sakaryaspor taraftarının Altay Spor Kulübü taraftarı ile bir husumetinin olacağına inanmıyorum. İzmir Valisi\'nin Sakarya Valisi ile görüşerek bu sorunun çözülmesi ve Altay taraftarının takımına destek olmasına müsaade edilmelidir. Eğer bir kentin Valisi ve Emniyet Müdürü gerekli önlemleri alamayıp çözümü taraftarı stada sokmamakta buluyorsa o kentte görev görmelerine gerek yoktur. Görevi bırakmalıdırlar. Ezeli rekabet içinde olan taraftarların dahi aynı statta maçı izlediği ülkemizde Altay\'a uygulanan bu ambargo Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Yeşil sahada kazanamayanlar bu tür girişimlerle Türk sporuna büyük zarar vermektedirler.\"


 
 

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