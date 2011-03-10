-SERTAVUL GEÇİDİ'NDE HEYELAN MUT (A.A) - 10.03.2011 - Sertavul Geçidi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle, Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman arasındaki karayolunda trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verildiği bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sertavul Geçidi'nin Dikilitaş Mevkisi'nde meydana gelen heyelanda yola düşen büyük bir kaya parçası Mut-Karaman karayolunu kapattı. Olay yerine gelen Karayolu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yol kısmen trafiğe açılarak araç geçişlerine tek şeritten kontrollü olarak izin verildi. Yetkililer, yola düşen kaya parçasının çok büyük olduğunu ve kaldırma çalışmalarının yarın gerçekleştirileceğini, olay sırasında kayanın altında kalan araç olup olmadığının henüz belirlenemediğini bildirdiler.