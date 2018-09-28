Sertap Erener, Adanalıları coşturdu

ADANA, (DHA) - 25\'inci Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk Pop Müziği\'nin usta seslerinden Sertap Erener, verdiği konser ile Adanalıları coşturdu.

Uğur Mumcu Meydanı\'nda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce Adanalı için seslendiren Sertap Erener, sahne performansıyla göz doldurdu. Bir saati aşkın süre sahnede kalan Erener\'e konserin sonunda Adana Büyükşehir Beledi Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından çiçek verildi. Kendisini izlemeye gelen Adanalılara unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı Erener, alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

