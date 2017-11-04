Serik evinde son saniyede galip geldi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ERKEKLER Hentbol Süper Ligi\'nde Serik Belediyespor sahasında Merzifon Belediye Hentbol Takımı\'nı son saniyede kazandığı sayıyla 24-23 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler Hentbol Süper Ligi\'nde Serik Belediyespor ile Merzifon Belediye Hentbol Takımı karşılaştı. Karşılaşmayı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık, Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, Antalyaspor Hentbol Takımı Hakan İbran da izledi.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sport Arena\'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 11-9 Serik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında da karşılıklı goller bulan takımlar son 7 saniyeye 23-23 berabere girdi. Serik Belediyespor mola sonrasında son saniyelerde Enis\'le kazandığı sayıyla maçı 24-23 galip tamamladı.

Maç sonrası Serik Belediyesporlu hentbolcular son saniye sayısının sevincini yaşarken, rakip takım oyuncuları ise sahadan üzgün ayrıldı.

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