İşkence iddiasıyla 7 aydır açlık grevinde olan Mesutoğlu eylemini sonlandırdı

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün 10 Kasım 2016’da makamına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirmesi sonrasında yargılanan ve işkenceye, hak ihlallerine maruz kaldığını belirten dosya sanıklarından Şerif Mesutoğlu 24 Haziran 2019'da başladığı açlık grevini sonlandırdı.

Mesutoğlu, kararını duyurduğu mektupta, "24/06/2019 tarihinden bu yana açlık grevindeyim. Bu eylemler bedenimde ağır hasarlar bıraktı. Muhtemelen yeni hasarlar da oluşacaktır. Uzun soluklu bir mücadele için fiziken, aklen ve ruhen sağlıklı olmam gerektiğini görüyor ve açlık grevimi sonlandırıyorum" ifadelerini kullandı.

Mesutoğlu kararının ardından nasıl bir süreç izleyeceğini "Bir Adalet öğrencisi olarak anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yasalardan doğan haklarımı kullanarak hukuki mücadelemi sürdüreceğim" sözleriyle ifade etti.

Mesutoğlu'na yargılama neticesinde Şerif Mesutoğlu’na iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası ve 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca adil yargılanma hakkından mahrum bırakıldığını, işkenceye uğradığını belirten Mesutoğlu, iki kez ölüm orucuna başlamış, ailesinin çabaları ile bırakmıştı. Mesutoğlu, yerel mahkeme hakkında karar verdikten sonra süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Şerif Mesutoğlu'nun mektubu:

“Suçsuzluğumun ispatı ve gerçek suçluların ortaya çıkarılması noktasında bugüne kadar çeşitli eylemler yaptım. Kendimi yaktım, iki kez ölüm orucuna girdim ve son olarak 24/06/2019 tarihinden bu yana açlık grevindeyim. Bu eylemler bedenimde ağır hasarlar bıraktı. Muhtemelen yeni hasarlar da oluşacaktır. Yaptığım eylemler içerisinde bulunduğumuz süreç ve okuduğum üniversite, yapılan bu adaletsizliğe karşı uzun soluklu hukuki bir mücadele vermem yönünde bende bir farkındalık oluşturdu. Bu nedenle, uzun soluklu bir mücadele için fiziken, aklen ve ruhen sağlıklı olmam gerektiğini görüyor ve açlık grevimi sonlandırıyorum. Bundan sonraki süreçte bir Adalet öğrencisi olarak Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yasalardan doğan haklarımı kullanarak hukuki mücadelemi sürdüreceğim.

Açlık grevim sürecinde bana güvenen, inanan, sesime ses olan, destek olan başta ailem olmak üzere, arkadaşlarıma, dostlarıma, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na, İnsan Hakları Derneği'ne, milletvekillerine ve kamuoyunun ilgili tüm kesimlerine, özgür basına yürekten teşekkür ederim.”