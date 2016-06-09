Peşinde yüzlerce polis olduğu, fotoğrafları gazete ve televizyonlarda boy boy yayımlandığı halde kaçmayı başaran seri katillerin “çok zeki” olduğu düşünülür. Peki gerçekten sanıldıkları kadar zeki midir seri katiller? Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, 'Acayip İşler' kitabının “Seri katiller ne kadar zeki?” bölümünde “Genel olarak toplumların zekâ ortalaması 100’dür ve 85 ile 115 arasında değişir. Sadece 100 kişiden 5’inin zekâsı 125’in üzerine çıkar. Katiller kendilerini, herkesi ve özellikle de polisi kandırabilecek kadar zeki sanmakla birlikte, ‘dâhi’ denecek ölçüde zeki olanları hakkında bilgimiz yok. Belki de o ya da onlar, henüz yakalanmamış olanlardır.” ifadelerine yer veriyor.

'Türk Seri Katiller' kitabının yazarı Sevinç Yavuz ise “Çocuklar ve kadınlar ciddi şiddet altında. Çocuklara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu çocukların ileride gerçekten bu toplum için çok ciddi tehlikeli profiller oluşturma ihtimalleri var” uyarısında bulunuyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; kendini 'dâhi' kabul eden İngiliz “asitli banyo katili” John George Haigh, nereden okuduğu bilinmez ama Latince bir kavramın bir hukuk deyimi olduğunu anlamayıp “Ceset yoksa suç yoktur” şeklinde yorumlar. Öldürdüğü kişileri aside atıp çamura dönüştürdüğü takdirde kendisini suçlamayacaklarına inanmıştır.