"Sergio Ramos hala Sevilla taraftarı"

Sevilla'nın İspanyol kanat oyuncusu Jesus Navas, Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un hala Sevilla taraftarı olduğunu söyledi.

La Liga'da hafta arası maçları oynanırken, bu akşam Real Madrid'i ağırlayacak olan Sevilla'da İspanyol oyuncu Jesus Navas, eski takım arkadaşı Sergio Ramos hakkında açıklamalarda bulundu.

"O, bu şehrin sokaklarında büyüdü"

Navas, "Sergio Ramos, çocukluğundan beri Sevilla'yı tutuyor. O bu şehrin sokaklarında büyüdü ve kulübün gidişatından tamamen haberdar. Hala bu takımın bir taraftarı" açıklamasında bulundu. Navas sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllar boyunca birlikte harika anlar yaşadık. Ona çok düşkündüm. Çocukluğumuzdan milli takıma kadar giden yolda hep yakındık.

"Maçta elbette ona karşı özel önlem alacağız. Evimizde oynadığımızda soyunma odasından çıkar ve maçı kazanmaya çalışırız. Rakibin kim olduğu önemli değildir. Biz her zaman onların işlerini zorlaştırmak isteriz"