Sergio Agüero: Barcelona'nın beni bir gün fark edeceğini biliyordum

Barcelona, Manchester City'den ayrılan Sergio Kun Agüero'yu resmen açıkladı. Arjantinli golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun sözleşme fesih bedeli de 100 milyon euro olarak belirlendi.

Atletico Madrid'den 2011'de Manchester City'ye transfer olan Agüero, 390 maçta 260 gol attı ve İngiliz ekibinin son 10 yıldaki başarılarında kilit isim oldu. City'de tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanının sahibi olan Arjantinli, Maviler'in ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı 2011-12 sezonundaki son maçtaki Queens Park Rangers galibiyetinde uzatmalardaki galibiyet golünü atmıştı.

Manchester City'de geçirdiği 10 yılda Agüero, 5 Premier Lig, 1 Federasyon Kupası, 6 Lig Kupası sevinçleri yaşadı. City, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi ikincisi oldu.

"Barcelona'nın beni bir gün fark edeceğini biliyordum"

Katalan ekibinin bugün resmen duyurduğu transferin ardından Camp Nou çimlerine ayak basan Arjantinli yıldız basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki oyuncu, Barcelona'ya transfer olmaktan duyduğu mutluluğa vurgu yaptı. Arjantinli,

"Burada olmaktan çok mutluyum. Kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımın önemli şeyler kazanmasına yardımcı olacağım. Benim için Barcelona her zaman dünyanın en iyi takımı oldu ve Leo Messi de burada. Başkan Joan Laporta'ya daha bir çocukken, 'Bir gün beni kesinlikle fark edecekler' demiştim. Ve işte şimdi buradayım. Bunu hayal etmemiştim ama herkes Barcelona'ya imza atmak için koşa koşa gelir. Barcelona beni sorduğunda bu konuda bir an bile tereddüt yaşamadım. Menajerime Barcelona'dan başka bir takımla görüşmesini istemediğimi söyledim" dedi.

Eric Garcia da Barcelona'da

Diğer yandan İspanyol basını, Manchester City'nin savunma oyuncusu Eric Garcia'nın Barcelona için sağlık kontrolünden geçtiğini ve transferin kısa sürede açıklanacağını bildirdi.

20 yaşındaki İspanyol futbolcunun da yarın basına tanıtılması öngörülüyor.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, sözleşmesi sona eren Lionel Messi'nin de takımda kalması için görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini söylemişti.