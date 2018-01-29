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Spor

Sergen Yalçın dönüyor!

Kasımpaşaspor, teknik direktörlük koltuğu için Sergen Yalçın'a teklif götürdü

29 Ocak 2018 17:52

Beşiktaş yenilgisi sonrası Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşaspor, Sergen Yalçın ile yola devam edebilir

Yunan teknik adam Gekas ve Tayfur Havutçu ile de görüşmeler yapan lacivert beyazlı yöneticiler, favori isimleri olan Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.

4 takımı çalıştırdı

Süper Lig 2013-14 sezonlarında Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, 2014-15 sezonunda Sivasspor'un başına geçti. 2015-16 sezonunda Sivasspor'da devam eden tecrübeli isim aynı dönemde Gaziantepspor'un başına yeniden geçti.

Süper Lig 2016-17 sezonunda zor dönem geçiren Kayserispor'un başına geçen Yalçın, sarı-kırmızılı ekibi ligde tutmayı başardı. Daha sonra 2017-18 sezonunda Eskişehirspor'u çalıştırdı.

4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 27 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.

Kasımpaşa'nın diğer teknik direktör adayı 46 yaşındaki Abdullah Ercan, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük kariyerine milli takım çatısı altında başladı

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Sergen Yalçınyenidenteknik direktörKasımpaşaTayfur HavutçuAbdullah ErcanKemal ÖzdeşGekas

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