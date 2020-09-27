Sergen Yalçın'dan kadro dışı açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçından önce açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Yalçın, iki oyuncu için son olarak, "Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar" diye konuştu.

Takıma yeni dahil olan Vincent Aboubakar ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Aboubakar'la gelince konuştuk. Hazır geldi. Şimdi kenarda oturacak. İlerleyen dakikalarda değerlendirebiliriz" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak.