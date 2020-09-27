T24 LogoT24 Logo
Spor

Sergen Yalçın'dan kadro dışı açıklaması

27 Eylül 2020 15:44

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçından önce açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Yalçın, iki oyuncu için son olarak, "Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar" diye konuştu.

Takıma yeni dahil olan Vincent Aboubakar ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Aboubakar'la gelince konuştuk. Hazır geldi. Şimdi kenarda oturacak. İlerleyen dakikalarda değerlendirebiliriz" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak.

ETİKETLER

sergen yalçınhaberBeşiktaşkonyasporUmut NayirLens
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24