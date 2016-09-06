Serena Williams'tan bir rekor daha



Serena Williams hali hazırda kadınlar tenisinin bir numarasındaki isim. Ancak New York'taki turnuvada zafere ulaşamazsa ilk sıradaki yerini Alman Angelique Kerber'e bırakabilir.

34 yaşındaki ABD'li raket, dördüncü tur maçını da zorlanmadan geçti ve Kazak rakibi Jaroslawa Schwedowa'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle eledi.

Williams böylece dört büyük turnuvada toplam 308'inci galibiyetini aldı ve yeni bir rekorun sahibi oldu. Bugüne kadar rekor Grand Slam turnuvalarında toplam 307 galibiyeti olan İsviçreli raket Roger Federer'e aitti. Williams, 306 maçla Martina Navratilova'nın elindeki kadınlar rekorunu da bir maç önce kırmıştı. Öte yandan Alman tenisinin efsane kadın raketlerinden Steffi Graf'ın kariyerinde toplam 278 Grand Slam galibiyeti bulunuyor.

Williams'ın çeyrek final maçı çarşamba günü

22 Grand Slam şampiyonluğu olan ve Amerika Açık'ı altı kez kazanan Williams çarşamba günü çeyrek finalde dünyanın beş numarası Rumen Simona Halep ile karşılaşacak.

Williams'ın en yakın takipçisi, dünya iki numarası Alman Angelique Kerber ise salı akşamı çeyrek finalde geçen yılın finalisti İtalyan Roberta Vinci ile karşılaşacak.

28 yaşındaki Kerber listenin zirvesine çıkma şansını Amerika Açık'tan kısa süre önce oynanan WTA Cincinnati'nin finalinde Çek rakibi Karolina Pliskova'ya yenilerek kullanamamıştı. Dördüncü turda iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan yine Çek raket Petra Kvitova'yı eleyen Kerber 1 numaraya yükselme konusunda “Çocukluk hayalimdi. Bunu başarmak benim elimde. Ancak bunun için kendimi baskı altına sokmamam ve bu hedefe saplanıp kalmamam gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan turnuvanın 4 numaralı seribaşı Angnieszka Radwanska'nın şampiyonluk hayali dördüncü turda sona erdi. Polonyalı raket, Hırvat Ana Konjuh'a 4-6 ve 4-6'lık setlerle elendi.