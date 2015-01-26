Serena Williams çeyrek finalde



Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ın tek kadınlarda şampiyonluk adayı Serena Williams, turnuvada üst üste ikinci kez set verdiği maçı yine lehine çevirmeyi başardı. 33 yaşındaki ABD'li raket İspanyol Garbine Muguruza'yı 2-6, 6-3 ve 6-2 biten 3 set sonunda yendi.

Williams böylece geçen yıl Fransa Açık ikinci turunda yenildiği rakibinden rövanşı almış oldu. Williams çeyrek finalde geçen yılın finalisti Slovak Dominika Cibulkova ile yarı finale kalma mücadelesi verecek. Kariyerinde 18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams bunlardan beşini Melbourne'de elde etmişti.

Tek erkeklerde son şampiyon Stan Wawrinka da dört set süren zorlu bir mücadelenin ardından çeyrek finale yükseldi. İsviçreli 29 yaşındaki raket 3 saatlik maç sonunda İspanyol Guillermo Garcia-Lopez'i 7-6, 6-4, 4-6 ve 7-6'lık setlerle yendi. Wawrinka da rakibi karşısında Fransa Açık'taki yenilginin rövanşını aldı. Geçen yılın Avustralya Açık şampiyonu, Paris'teki turnuvanın ilk turunda Garcia-Lopez'e yenilerek elenmişti.

Almanya çiftlerde güldü

Tek erkelerde ve kadınlarda tenisçisi kalmayan Almanya ise çiftlerde sürpriz yaptı. Julia Görges ve Anna-Lena Grönefeld geçen yılın şampiyonları İtalyan Sara Errani ve Roberta Vinci'yi 6-3, 4-6 ve 7-5'lik üç set sonunda saf dışı bıraktı.

Görges ve Grönefeld beş Grand Slam şampiyonluğu bulunan rakiplerini yenerek Wimbledon 2014'ten sonra birlikte ikinci kez çeyrek finale kaldılar. Alman ikili çeyrek finalde Hollandalı Kiki Bertens ve İsveçli Johanna Larsson ikilisiyle karşılaşacak.

Çift erkelerde de favoriler turnuvaya veda etti. Bir numaralı seribaşı ve 16 Grand Slam Şampiyonluğu bulunan ABD'li ikiz kardeşler Bob ve Mike Bryan üçüncü turda Büyük Britanyalı Dominic Inglot ve Rumen Florin Mergea'ya 6-7 ve 3-6'lık iki set sonunda yenildi.