Serena tarihi başarı yolunda



Sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar çeyrek final maçında Williams kardeşler karşılaştı. Serena Williams üç set sonunda Venüs Williams'ı 2-1 yendi. 33 yaşındaki ABD'li raket ablasını 6-2, 1-6 ve 6-3'lük setlerle geçerek New York'ta yarı finale yükseldi.

Serena, 27'inci Willams kardeşler kapışmasında kendisinden iki yaş büyük ablası karşısında 16'ncı galibiyetini elde etti.

Maçın bitimiyle birlikte iki kız kardeş kucaklaşarak birbirini kutladı. “Bu gerçekten harika bir an ancak ikimiz için de kolay değildi” diye konuşan Serena Williams sözlerini “Venüs benim için en iyi rakip ve tanıdığım en iyi insan” diye sürdürdü.

Dünya 1 numarası ve son üç yılın şampiyonu, bu turnuvadan zaferle ayrılması halinde Grand Slam tarihinde önemli bir başarıya imza atacak. ABD Açık'ta 7'nci şampiyonluğuna yaklaşan Serena Willams, bunu başarması halinde 1988'de Alman Stefi Graf'dan sonra bir sezonda Melbourne, Paris, Wimbledon ve New York'daki 4 büyük turnuvayı kazanan ilk kadın tenisçi olacak.

Williams perşembe günkü yarı final mücadelesinde Roberta Vinci ile karşılaşacak. İtalyan tenisçi çeyrek final maçında Fransız Kristina Mladenovic'i 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.

Çeyrek finalin diğer karşılaşmaları Çek Petra Kvitova ile İtalyan Flavia Pennetta ve Belaruslu Viktoria Azarenka ile Rumen Simona Halep arasında oynanacak.

Son şampiyon Cilic de yarı finalde

Tek erkeklerde son şampiyon Marin Cilic, Fransız Jo-Wilfried Tsonga karşısında 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 galip gelerek yarı finale yükseldi. Hırvat raket cuma günü dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak. Djokovic de çeyrek final mücadelesini İspanyol Feliciano Lopez karşısında 6-1, 3-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 kazandı. Cilic bugüne kadar Djokovic karşısında oynadığı 13 maçı da kaybetti.

ABD Açık'ın 10'uncu gününde Fransa Açık şampiyonu Stan Wawrinka, Güney Afrikalı Kevin Anderson ile İsviçreli Roger Federer de Fransız Richar Gasquet ile yarı finale kalma mücadelesi verecek.