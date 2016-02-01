T24 LogoT24 Logo
Spor

Serdar Taşçı, Bayern Münih'te

Serdar Taşçı, Spartak Moskova'ya transfer olmadan önce Bundesliga ekiplerinden Stuttgart formasını giyiyordu

01 Şubat 2016 21:38

Bayern Münich, Jerome BoatengJavi Martinez ve Medhi Benatia'nın sakatlıklarıyla defansta büyük bir sorunla karşı karşıya kalan Bayern, ara transferin son gününde Serdar Taşçı'yı kiralayarak defans rotasyonuna derin bir nefes aldırdı.

Bayern, 28 yaşındaki futbolcu için Spartak Moskova'ya 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek ve sezon sonunda 10 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu sahip olacak. Eurosport'taki habere göre, Spartak Moskova ile Haziran 2017'ye kadar sözleşmesi bulunan Serdar Taşçı ile Schalke 04 de ilgileniyordu.

Serdar Taşçı, Rus ekibine transfer olmadan önce Bundesliga ekiplerinden Stuttgart formasını giyiyordu.

ETİKETLER

serdar taşçıbayern munichspartak moskovatransferhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24