Serdar Taşçı, Bayern Münih'te

Bayern Münich, Jerome Boateng, Javi Martinez ve Medhi Benatia'nın sakatlıklarıyla defansta büyük bir sorunla karşı karşıya kalan Bayern, ara transferin son gününde Serdar Taşçı'yı kiralayarak defans rotasyonuna derin bir nefes aldırdı.

Bayern, 28 yaşındaki futbolcu için Spartak Moskova'ya 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek ve sezon sonunda 10 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu sahip olacak. Eurosport'taki habere göre, Spartak Moskova ile Haziran 2017'ye kadar sözleşmesi bulunan Serdar Taşçı ile Schalke 04 de ilgileniyordu.

Serdar Taşçı, Rus ekibine transfer olmadan önce Bundesliga ekiplerinden Stuttgart formasını giyiyordu.