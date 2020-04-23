Serdar Ortaç: Yalnızım, mutluyum

Birkaç hafta önce Seçil Gür ile ilişkilerine son veren şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Yalnızım, mutluyum. Şimdi ofise gidiyorum. Yeni bir şarkı için çalışıyorum" ifadelerini kullandı

Habertürk'te yer alan habere göre şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Baltalimanı'nda bisiklet sürerken görüntülendi. Ortaç, ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Serdar Ortaç, gazetecilere, "Yalnızım, mutluyum. Şimdi ofise gidiyorum. Yeni bir şarkı için çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

"Ödeme yapamıyorum"

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin, "Borçlarınızı ödeye biliyor musunuz?" sorusuna, "Çok zor ağabey, ödeme yapamıyorum. Gerçekten çok zor" yanıtını vererek ekonomik sıkıntı çektiğini belirtti.

"Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum"

Ortaç, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden yaptığı bir canlı yayında Koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiğini söylemişti.

Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.