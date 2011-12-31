Serdar Ortaç kumarda rekor para kazandı

T24 - Serdar Ortaç, yılbaşına saatler kala Kıbrıs’ta bir otelin casino’sunda 1 milyon 200 bin dolar kazandı.



Yılbaşında şans pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç’a güldü.



Ortaç, konser vermek üzere gittiği Kıbrıs’taki Cratos Premium Otel’in casino’sunda şansını denedi ve oynadığı “Jackpot” oyunundan tam 1 milyon 200 bin dolar kazandı.



Büyük şaşkınlık ve sevinç yaşayan şanslı şarkıcı, bugüne kadar Kıbrıs’taki kumar makinelerinden en yüksek meblağı kazanan kişi oldu.





Kazandığı parayla borçlarını ödeyeceğini söyleyen Ortaç, “Zaman zaman adımı kumarbaza çıkardılar ama benim kumarım hiçbir zaman eğlenceden öteye gitmedi. Sağlık, paradan daha önemli. Yeni yılda herkese sağlık diliyorum” dedi.

