Serdar Ortaç : Ayaklarım tutmuyor

Multipl Skleroz (MS) hastası olduğu bilinen ünlü sanatçı Serdar Ortaç, dışarıdan iyi görünmesine rağmen hastalığından dolayı çok acı çektiğini belirterek, "Ayaklarım tutumuyor, yürürken zorlanıyorum. Eskiden piyano çalardım mesela şimdi çalamıyorum, kilitleniyorum, uyuşuyorum. Bu MS'in zorluğu işte..." dedi.

Daha önce de hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, "Dıştan iyiyim, ama içeriden yanıyorum. Sanki çimentoyu, alçıyı belime dökmüşler gibi. Sahnede 'Yaz Yağmuru'nu okuyorum mesela, hop yana kayıyorum toparlıyorum kendimi ve devam ediyorum" ifadesini kullanmıştı.



Posta'da yer alan habere göre "Duymayan Kalmasın" programına katılan ünlü sanatçı, hastalığıyla ilgili durumu şöyle anlattı:

"Sağlığımın geri gelmesini diliyorum ama o imkansız. Dışarıdan iyi görünüyorum tabii ama içten yorucu. Ayaklarım tutumuyor, yürürken zorlanıyorum. Eskiden piyano çalardım mesela şimdi çalamıyorum, kilitleniyorum, uyuşuyorum. Bu MS'in zorluğu işte..."

MS hastalığı nedir?

Multipl Skleroz, bağışıklık sisteminizin sinirlerinizi kapsayan koruyucu dokuya (miyelin) saldırdığı potansiyel olarak zayıflatan bir hastalıktır. Miyelin hasarı beyniniz, omuriliğiniz ve vücudunuzun diğer kısımları arasındaki iletişimi etkileyebiir. Bu durum sinirlerin kendisinde geri dönüşü olmayacak hasara neden olabilir. Belirtileri etkilenen sinirlere ve hasarın boyutuna bağlı olarak oldukça değişkenlik gösterir. Şiddetli multipl skleroz hastaları yürüme ve net konuşma yetilerini kaybedebilirler.