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SERDAR BİLGİLİ OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da ünlü isimler oy kullanmaya devam ediyor

24 Haziran 2018 15:03

Haber-Kamera: Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da ünlü isimler oy kullanmaya devam ediyor.
İş adamı ve Beşiktaş Kulübü\'nün eski başkanlarından Serdar Bilgili de oyunu kullandı.
Bebek\'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu\'nda oyunu kullanan Bilgili, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, \"Türkiye Cumhuriyet tarihinin herhalde en önemli seçimi. Memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olsun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Serdar Bilgili\'nin oy kullanması
- Serdar Bilgili\'nin açıklamaları
- Detaylar
 

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