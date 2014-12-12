T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Serdar Bilgili babalık testine girdi

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili, Aysel Yolaçan'ın 8 yaşındaki kızının babası olduğu iddiasıyla açtığı dava için babalık testine girdi

12 Aralık 2014 20:55

Ünlü işadamı ve Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili, Aysel Yolaçan'ın 8 yaşındaki kızının babası olduğu iddiasıyla açtığı dava için babalık testine girdi. Adli Tıp'a girerken basın mensuplarını fark eden Bilgili, montunun kapüşonunu geçirerek yüzünü kapatmaya çalıştı. 
Hürriyet’te yer alan habere göre, eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili bugün öğlen saatlerinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi. Avukatları ile birlikte Adli Tıp’a gelen Serdar Bilgili, girişte basının kendisini görüntülediğini fark etmesi üzerine başına kapüşonunu geçirdi. Bilgili ve beraberindekiler daha sonra Adli Tıp’a geçti. Bilgili, içeri alınan aracına binerek Adli Tıp'tan ayrıldı.

İddiaya göre ünlü işadamı Bilgili, Aysel Yolaçan'ın kendisi hakkında açtığı babalık davası sebebiyle Adli Tıp'a gelerek babalık testine girdi. Yolaçan geçtiğimiz yıllarda 8 yaşındaki kızının babasının Serdar Bilgili olduğunu iddia etmiş ve bu gerekçe ile Bakırköy Aile Mahkemesi'ne dava açmıştı. Yolaçan, Bilgili'den hem kızını nüfusuna aldırmasını hem de 15 bin lira tedbir nafakası talebinde bulunuyor.   

ETİKETLER

serdar bilgiliaysel yolaçanbabalık testidnabeiktaşadli tıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24