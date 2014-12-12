Serdar Bilgili babalık testine girdi

Ünlü işadamı ve Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili, Aysel Yolaçan'ın 8 yaşındaki kızının babası olduğu iddiasıyla açtığı dava için babalık testine girdi. Adli Tıp'a girerken basın mensuplarını fark eden Bilgili, montunun kapüşonunu geçirerek yüzünü kapatmaya çalıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili bugün öğlen saatlerinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi. Avukatları ile birlikte Adli Tıp’a gelen Serdar Bilgili, girişte basının kendisini görüntülediğini fark etmesi üzerine başına kapüşonunu geçirdi. Bilgili ve beraberindekiler daha sonra Adli Tıp’a geçti. Bilgili, içeri alınan aracına binerek Adli Tıp'tan ayrıldı.

İddiaya göre ünlü işadamı Bilgili, Aysel Yolaçan'ın kendisi hakkında açtığı babalık davası sebebiyle Adli Tıp'a gelerek babalık testine girdi. Yolaçan geçtiğimiz yıllarda 8 yaşındaki kızının babasının Serdar Bilgili olduğunu iddia etmiş ve bu gerekçe ile Bakırköy Aile Mahkemesi'ne dava açmıştı. Yolaçan, Bilgili'den hem kızını nüfusuna aldırmasını hem de 15 bin lira tedbir nafakası talebinde bulunuyor.