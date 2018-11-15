Serçin'e kuğu göçü

SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesine bağlı, dört mevsimin farklı güzelliklerinin yaşandığı kırsal Serçin Mahallesi\'ne, kışın göçle ılıman yer arayan kuğular geldi.

Kuğulara eşlik eden pelikan ve karabatakların yanı sıra farklı kuş türlerini de barındıran Serçin Gölü ve çevresindeki doğal güzelliğe ziyaretçiler hayran kalıyor. Özellikle hafta sonları aralarında yabancıların da olduğu fotoğraf meraklıları, Serçin\'e akın ediyor. Ziyaretçiler, sonbahar renklerine bürünen bölgeyi fotoğraflıyor. Ziyaretçiler, ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi Serçin Ekoturizm Merkezi\'nden ücretsiz edinilebildikleri bisikletlerle göl çevresinde gezinti de yapabiliyor.

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