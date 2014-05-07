Serbest ticarette hedef 2015



Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile Brüksel'de bir araya geldi. Japonya Başbakanı Abe, serbest ticaret bölgesi oluşturulması konusunda olabildiğince hızlı bir biçimde uzlaşmaya varmak istediklerini söyledi. Abe 2013 yılında başlayan müzakerelerin 2015'te tamamlanmasını umduğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Barroso da “müzakerelerin ritminin hızlandırılmasını” istedi. Borroso iddialı bir anlaşma istediklerini belirterek, imzalanacak anlaşmanın ticaretin önündeki gümrüklerin yanı sıra diğer engelleri de kaldırması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği anlaşma sonucunda Japonya'ya yapılacak ihracatın üçte bir oranında artmasını hedefliyor. Bunun Avrupa Birliği'ne yüzde 0,6 ila 0,8'lik bir ek ekonomik büyüme getirmesi bekleniyor.