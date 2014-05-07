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Dünya
Deutsche Welle

Serbest ticarette hedef 2015

Avrupa Birliği ile Japonya arasındaki müzakerelere 2015'e kadar bir serbest ticaret anlaşması imzalama hedefiyle devam edildi.

07 Mayıs 2014 21:39


Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ile Brüksel'de bir araya geldi. Japonya Başbakanı Abe, serbest ticaret bölgesi oluşturulması konusunda olabildiğince hızlı bir biçimde uzlaşmaya varmak istediklerini söyledi. Abe 2013 yılında başlayan müzakerelerin 2015'te tamamlanmasını umduğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Barroso da “müzakerelerin ritminin hızlandırılmasını” istedi. Borroso iddialı bir anlaşma istediklerini belirterek, imzalanacak anlaşmanın ticaretin önündeki gümrüklerin yanı sıra diğer engelleri de kaldırması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği anlaşma sonucunda Japonya'ya yapılacak ihracatın üçte bir oranında artmasını hedefliyor. Bunun Avrupa Birliği'ne yüzde 0,6 ila 0,8'lik bir ek ekonomik büyüme getirmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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