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Spor

Seramiksan'dan şok karar

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde 2 yıldır mücadele eden Seramiksan, yeni sezon öncesi şok bir şekilde yarışmacı haklarını devretme kararı aldı

17 Mayıs 2018 14:44

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

VESTEL Venüs Sultanlar Ligi\'nde 2 yıldır mücadele eden Seramiksan, yeni sezon öncesi şok bir şekilde yarışmacı haklarını devretme kararı aldı. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de baraj etabı maçlarıyla kümede kalan, sezon bitiminden bu yana sessizliğe bürünen Turgutlu temsilcisi, yeni sezon öncesi ligden çekilecek. Seramiksan yönetiminin kulübün yarışmacı haklarını devretmek için Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor\'un yanı sıra Nestle ve Petkim firmalarıyla görüştüğü öğrenildi.

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