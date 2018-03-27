T24 LogoT24 Logo
Spor

Seramiksan'da Doğancı dönemi bitti

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU,(DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'ndeki ikinci sezonunda da baraj maçları oynayarak ligde kalan Seramiksan'da Antrenör Suphi Doğancı ile yollar ayrıldı

27 Mart 2018 20:12

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU,(DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'ndeki ikinci sezonunda da baraj maçları oynayarak ligde kalan Seramiksan\'da Antrenör Suphi Doğancı ile yollar ayrıldı. Sezon başında göreve getirilen Suphi Doğancı ile karşılıklı anlaşıldığı, yeni sezonda sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtildi. Başkan Bülent Erkul, \"Suphi Hocamız ile güzel bir sezon geçirdik. Takımımıza yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diliyoruz\" dedi. Antrenör arayışlarına hız veren Seramiksan\'da kadroda büyük bir değişikliğe gidileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tuncel YILMAZTURGUTLUDHAVenus Sultanlar LigiSeramiksan Antrenör Suphi DoğancıSezonSuphi DoğancıBaşkan Bülent ErkulHocamızTakımımızaBundanAntrenörSeramiksanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24