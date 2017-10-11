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Spor

Seramiksan'a yoğun maç trafiği

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekibi Seramiksan, yeni sezona yoğun tempo içerisinde girecek

11 Ekim 2017 17:27

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekibi Seramiksan, yeni sezona yoğun tempo içerisinde girecek. Turgutlu ekibi 14 günde 5 maça çıkacak. Sezonun ilk haftasında 18 Ekim\'de deplasmanda Çanakkale Belediyespor\'la oynayacak Seramiksan, 21 Ekim\'de evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor\'la karşılaştıktan sonra 24 Ekim\'de Halkbank\'a konuk olacak. 

Turgutlu temsilcisi 28 Ekim\'de Beylikdüzü Voleybol ile taraftarının önünde, 31 Ekim\'de ise Beşiktaş\'la gurbette karşı karşıya gelecek. Antrenör Suphi Doğancı zorlu bir periyoda gireceklerini belirterek, \"Voleybolcularımız hazırlık döneminde çok iyi çalıştı. Üç oyuncumuzun milli takımlardan dönmesiyle artık tam kadroyuz. İyi durumdayız. Bu zorlu süreçten maksimum puanla çıkmak istiyoruz\" dedi.

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