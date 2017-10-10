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Spor

Seramiksan son provalarda

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Seramiksan, ligin başlamasına 1 hafta kala İstanbul'da Galatasaray'ın düzenleyeceği hazırlık turnuvasına katılacak

10 Ekim 2017 18:13

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde ikinci sezonuna hazırlanan Seramiksan, ligin başlamasına 1 hafta kala İstanbul\'da Galatasaray\'ın düzenleyeceği hazırlık turnuvasına katılacak.
Turgutlu temsilcisi Taç Spor Tesisleri\'nde yarın başlayıp cuma günü sona erecek turnuvada sırasıyla Galatasaray, Beylikdüzü ve Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. Seramiksan, ligdeki ilk sınavında 18 Ekim\'de deplasmanda Çanakkale Belediyespor\'la karşılaşacak.
Öte yandan Turgutlu ekibi ilk kez tam kadro çalışma yapmaya başladı. 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası\'nda Sırbistan\'la şampiyonluğa ulaşan Tijana Malasevic, üçüncülük elde eden A Milli Takım\'da forma giyen Meryem Boz ve dördüncü Azerbaycan\'ın kadrosunda yer alan Odina Bayramova, kısa bir iznin ardından Turgutlu\'ya geldi. Antrenör Suphi Doğancı, \"Takımımın son durumunu göreceğiz. Lige iyi başlamak istiyoruz\" dedi. 

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