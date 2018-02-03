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Spor

Seramiksan Play-Off aşkına

TURGUTLU, (DHA) VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde oynadığı son 2 karşılaşmada Beşiktaş'a 3-1, Galatasaray'a ise 3-2 mağlup olan Seramiksan, yarın evinde Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak

03 Şubat 2018 14:45

TURGUTLU, (DHA)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde oynadığı son 2 karşılaşmada Beşiktaş\'a 3-1, Galatasaray\'a ise 3-2 mağlup olan Seramiksan, yarın evinde Nilüfer Belediyespor\'la karşılaşacak. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 14.00\'te start alacak. Seramiksan, sezonun ilk yarısında Bursa\'da 3-2 mağlup ettiği rakibini kendi evinde de yenerek taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Turgutlu temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılması halinde sezon sonunda baraj etabı oynayacak son 4 takım arasından kurtulup, ilk 8 takımın yarışacağı Play-Off hattına adını yazdıracak.

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