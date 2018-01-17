Seramiksan-Halkbank: 3-1

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)
SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Mustafa Çoban (xx)
SERAMİKSAN: Malasevic (xxx), Ceyda (xxx), Meryem (xxx), Bayramova (xxx), Krsmanovic (xxx), Sıla (xx), Işıl (xxx), Müge (xxx), Gizem Mısra (xx), Sinem (x)
HALKBANK: Aslıhan (xxx), Fulden (x), Neşve (x), Ramirez (xxx), Salas (xx), Perez (xx), Derya (x), Ezgi (x), Gülece (x), Hande Naz (xx), Ceyda (x)
SETLER: 10-25, 25-19, 28-26, 25-21
SÜRE: 108 Dakika (19, 28, 33, 28)
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi\'nde 5 maçtır kazanamayan Seramiksan evinde Halkbank\'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yendi. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin setleri 10-25, 25-19, 28-26 ve 25-21\'lik setlerle sona erdi.