Seramiksan-Galatasaray: 1-3

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)
SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
SERAMİKSAN: Sıla (x), Sinem (xx), Krsmanovic (xx), Malesevic (xx), Meryem (xx), Bayramova (xx), Sedef (x), Ceyda (x), Mısra (x), Rida (x), Yeşim (x)
GALATASARAY: Gamze (xx), Neslihan (xxx), Kosheleva (xxx), Sinead (xxx), Aslı (xx), Dobriana (xxx), Bihter (xxx), Cansu (xx), Nursevil (xx), Seda (xx), Ruseva (xx), İlkin (xx)
SETLER: 19-25, 20-25, 25-18, 16-25
SÜRE: 95 dakika (24, 24, 24, 23)
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi\'nin 6\'ncı haftasında Galatasaray\'a evinde 3-1 mağlup olan Seramiksan, üst üste 4\'üncü yenilgisini aldı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin setleri 19-25, 20-25, 25-18 ve 16-25\'lik skorlarla sonuçlandı. Lige 2 galibiyetle başladıktan sonra son 4 maçını kaybeden Turgutlu temsilcisi, alt sıralardan kurtulamadı.
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