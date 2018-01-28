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Spor

Seramiksan-Beşiktaş: 1-3

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) -  SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt HAKEMLER: Zeki Bocutcu (xx), Çetin Ok (xx) SERAMİKSAN: Sıla (xx), Ceyda Demirhan (x), Krsmanovic (xx), Malesevic (xxx), Meryem Boz (xx), Bayramova (xx), Sedef (x), Mısra Gizem (x), Rida (

28 Ocak 2018 19:24

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - 
SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Zeki Bocutcu (xx), Çetin Ok (xx)
SERAMİKSAN: Sıla (xx), Ceyda Demirhan (x), Krsmanovic (xx), Malesevic (xxx), Meryem Boz (xx), Bayramova (xx), Sedef (x), Mısra Gizem (x), Rida (x), Sinem (x)
BEŞİKTAŞ: Maja Tokarska (xxx), Seda (xx), Şeyma (xxx), Ceylan (xxx), Rykhluk (xxx), Biryukova (xxx), Pınar (xxx), Şimay (xx), Dilara Bilge (xx)
SETLER: 17-25, 23-25, 25-15, 23-25
SÜRE: 107 dakika (25, 31, 22, 29)
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi\'nin 16\'ncı haftasında son iki maçını kazanan Seramiksan, evinde Beşiktaş\'a yenildi: 1-3. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin setleri 17-25, 23-25, 25-15, 23-25\'lik skorlarla sonuçlandı. Seramiksan, bu yenilgiyle 17 puanda kalırken, Beşiktaş 21 puana yükseldi.

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