Seramiksan baraja takıldı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde deplasmanda zirve takipçisi Vakıfbank\'a 3-0 mağlup olan Seramiksan, normal sezonun bitimine 1 hafta kala Play-Off şansını kaybederek baraj etabında mücadele edecek son 4 takım arasında kaldı.

Cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak 9\'uncu sıradaki 22 puanlı Turgutlu temsilcisinin 8\'inci basamaktaki 26 puanlı Nilüfer Belediyespor\'u geride bırakma ihtimali kalmadı. Play-Out maçlarında Kameroğlu Beylikdüzü, Çanakkale Belediyespor ve İlbank\'la çift devreli lig usülüne göre karşılaşmalar oynayacak Seramiksan, son 2 takımın küme düşeceği baraj maçlarına avantajlı girmeyi hedefliyor.