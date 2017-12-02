Seramiksan - Vakıfbank: 0-3

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

SALON: Yıldırım Beyazıt

HAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

SERAMİKSAN: Sıla (x), Meryem (xx), Ceyda (x), Krsmanovic (xx), Malesevic (x), Bayramova (xx), Işıl (xx), Rida (x), Mısra (x), Sinem (xx)

VAKIFBANK: Cansu (xxx), Zhu (xxx), Kelsey (xxx) , Lonneke (xx), Kübra (xx), Zehra (xxx), Ayça (xx), Naz (xxx), Tuğba (xx), Melis (xx)

SETLER: 17-25, 17-25, 22-25

SÜRE: 85 dakika (33, 25, 27)

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde geçtiğimiz hafta deplasmanda Eczacıbaşı Vitra’ya 3-0 yenilen Seramiksan bu hafta da evinde Vakıfbank’a 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’ndaki mücadelenin setleri 17-25, 17-25 ve 22-25’lik skorlarla sona erdi. Yenilgiye rağmen taraftarının mücadelesi nedeniyle alkışladığı Seramiksan gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.