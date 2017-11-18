Seramiksan - İlbank: 3-0

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt

HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Yasin Okumuş (xx)

SERAMİKSAN: Ceyda (xxx), Krsmanovic (xxx), Malasevic (xxx), Meryem (xxxx), Bayramova (xxx), Sıla (xxx), Sedef (xxx), Sinem (xx), Rida (xx)

İLBANK: Santos (xx), Mariana (x), Buse (x), Yaprak (x), Ceren Baysal (xx), Gökçen (x), Ceren Onal (x), İlayda (x), Selen (x), Ceren Karagöl (x)

SETLER: 25-18, 25-19, 26-24

SÜRE: 73 dakika (22, 22, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Seramiksan evinde son sırada yer alan ve galibiyeti bulunmayan İlbank\'ı 3-0 yenerek 2\'de 2 yaptı. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-19 ve 26-24\'lük skorlarla sonuçlandı. Seramiksan galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.