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Spor

Seramiksan - İlbank: 3-0

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Yasin Okumuş (xx) SERAMİKSAN: Ceyda (xxx), Krsmanovic (xxx), Malasevic (xxx), Meryem (xxxx), Bayramova (xxx), Sıla (xxx), Sedef (xxx), Sinem (xx), Rida (xx) İLB

18 Kasım 2017 21:22

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Yasin Okumuş (xx)
SERAMİKSAN: Ceyda (xxx), Krsmanovic (xxx), Malasevic (xxx), Meryem (xxxx), Bayramova (xxx), Sıla (xxx), Sedef (xxx), Sinem (xx), Rida (xx)
İLBANK: Santos (xx), Mariana (x), Buse (x), Yaprak (x), Ceren Baysal (xx), Gökçen (x), Ceren Onal (x), İlayda (x), Selen (x), Ceren Karagöl (x)
SETLER: 25-18, 25-19, 26-24
SÜRE: 73 dakika (22, 22, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Seramiksan evinde son sırada yer alan ve galibiyeti bulunmayan İlbank\'ı 3-0 yenerek 2\'de 2 yaptı. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-19 ve 26-24\'lük skorlarla sonuçlandı. Seramiksan galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

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