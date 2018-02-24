Seramiksan - Fenerbahçe: 3-0

TURGUTLU, (DHA)
SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)
SERAMİKSAN: Sinem (xxx), Krsmanovic (xxx), Malasevic (xxx), Meryem (xxx), Bayramova (xxx), Sıla (xxx), Sedef (xxx), Işıl (xx), Müge (xx)
FENERBAHÇE: Dicle Nur (x), Bahar (xxx), Tomkom (xx), Eda (xxx), Rahimova (xx), Mia Jerkov (xx), Melis (x), Merve (x), Polen (xx), Çağla (x), Damla (x)
SETLER: 25-20, 25-17, 25-15
SÜRE: 69 dakika (24,23,22)
Voleybol Sultanlar Ligi\'nde Play-Off şansını kaçırıp baraj etabına kalan Seramiksan, normal sezonun son maçında evinde güçlü rakibi Fenerbahçe\'yi set kayıpsız mağlup etti: 3-0.
Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu\'nda 69 dakika süren mücadelenin setleri 25-20, 25-17 ve 25-15\'lik skorlarla bitti.