'Seninle Başım Dertte', Çeşme'de ilgiyle izlendi

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, ünlü sanatçı Selami Şahin\'in şarkılarının sahneye taşındığı \'Seninle Başım Dertte\' adlı müzikal, Çeşme Amfitiyatro\'da izleyiciyle buluştu. Müzikal büyük ilgi gördü.

Başrollerinde, Selami Şahin\'in oğlu Lider Şahin ile Toprak Sağlam, Suna Keskin ve İsmail Düvenci\'nin yer aldığı müzikal, 1980\'li yılların rengarenk eğlenceli ve romantik zamanlarını nostaljik sahnelerle anlattı. Sanatseverler, müzikale büyük ilgi gösterirken, gösteri öncesi sanatçı Selami Şahin, eşi Didem Şahin ve oğlu Lider Şahin ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ZAFER BAYRAMI MESAJI VERDİLER

Çeşme\'deki gösterinin 30 Ağustos\'a denk gelmesi nedeniyle Şahin Ailesi açıklamalarına, Zafer Bayramı\'nı kutlayarak başladı. Selami Şahin, \"Ne mutlu Türk\'üm, Atatürkçüyüm diyene. Atatürk, gerçekten erişilmez bir liderimiz. Bayramımız hepimize mübarek olsun\" dedi. Lider Şahin \"Atatürk\'ü saygıyla anıyoruz\" derken, Didem Şahin de \"Bütün gençlerin milli bayramlarımıza sahip çıkmasını istiyorum\" diye konuştu.

\'YAPILMAMIŞI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ\'

\'Seninle Başım Dertte\' müzikalinin oğlu Lider Şahin\'in projesi olduğunu belirten Selami Şahin, \"Bana projesini anlattı. \'Süper\' dedim. Çünkü oyunu birçok arkadaşım izledi. Ertesi gün bana telefon açarak, \'İnanılmaz güzel bir proje. Hem tiyatro hem müzikal. İkisini aynı anda yaşıyoruz\' dediler. Yapılmamışı yapmak çok önemli. Bu tür projelerin farklı olanları da yapılacaktır\" dedi.

\'CÜNEYT ARKIN\'IN GÖLGESİ YETER\'

Kısa süre önce rahatsızlanan Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın\'a \'geçmiş olsun\' dileklerini ileten Selami Şahin, \"Ben daha çocuktum, o yıllardan Cüneyt Arkın\'ı tanıyorum. Onun kalbi çok güzel. Onun gölgesi yeter. Kendisinin sağlığı ile ilgili iyi bir haber aldık. Allah\'tan şifalar diliyorum. Ömrü, sıhhatli ve uzun olsun. Memleketimizin unutulmaz bir starıdır\" diye konuştu.

\'UZUN SOLUKLU BİR OYUN OLACAK\'

Müzikalle ilgili konuşan Lider Şahin de Türkiye\'de böyle bir eksiklik olduğu için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtip, \"Projeyle ilgili 2 senedir konuşup, toplantılar yapıyorduk. Üzerinde çok çalıştık. Kadromuzu topladık. Çok önemli ustalar, oyuncu arkadaşlarımızla beraber oyunlarımıza ve turnelerimize başladık. Çok güzel tepkiler aldık. Herkes mutlu. Çok güzel mesajlar atıyorlar. Çeşme\'den sonra, Ayvalık, Altınoluk ve Bursa\'da sahneye çıkacağız. 13 Eylül\'de İzmir Fuarı\'ndayız. İzmir Fuarı\'ndan sonra kapalı salonlara geçeceğiz. Uzun soluklu bir oyun olacak. Oynadığımız oyun, 1980\'leri konu alıyor. Oyunda, aşk, sevgi, tutku, heyecan gibi, aslında günümüzde kaybettiğimiz duygular yer alıyor. Bu proje, biraz Kadir İnanır, biraz Türkan Şoray\'a ve Yeşilçam\'a biraz saygı duruşu. Tabii bunlarla beraber Selami Şahin\'in şarkıları birleşince, insanlar mutlu oluyorlar. Bu proje için Türkiye\'de bir ilk diyebiliriz. Bu tür projelerinin devamının yapılmasını diliyoruz. Biz öncüsü olduk\" dedi.

2 bini aşkın kişi tarafından izlenen \'Seninle Başım Dertte\' müzikali, uzun süre alkışlandı.



FOTOĞRAFLI