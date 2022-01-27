Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı ülkemiz yargısına hesap veriyor" açıklaması yaptı. Şengül Hablemitoğlu "Adalete, devlete güvenimizi kaybettik. Ailemize iletilen birşey yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Milli İstihbarat Teşkilatımız uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'In izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçtığı yurt dışında 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına ülkemiz aleyhine asılsız iddilarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda 'Bu ülkenizdedir, bize verin' dedik. İstihbarat Teşkilatımızın yakın markajıyla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ'a silah ve mühimmat temin ettiği bilinen birisi. MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da buldu. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor."

Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu da Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Hablemitoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz; o yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz"

"Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz…"