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Spor

Senegal - Kolombiya: 0-1

SAMARA,(DHA) STAT: Samara  HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic SENEGAL: Ndiaye, Sabaly (Dk

28 Haziran 2018 22:01

SAMARA,(DHA)

STAT: Samara 
HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic
SENEGAL: Ndiaye, Sabaly (Dk. 74 Wague), Koulibaly, Sane, Gassama, Kouyate, Gueye, Keita Balde (Dk. 80 Konate), Mane, Sarr, Niang (Dk. 86 Sakho)
KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Uribe (Dk. 83 Lerma), Cuadrado, James Rodriguez (Dk. 30 Muriel), Quintero, Falcao (Dk. 89 Borja)
GOLLER: Dk. 74 Mina (Kolombiya)
SARI KARTLAR: Niang (Senegal) - Mojica (Kolombiya)
 
2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu son hafta karşılaşmasında Kolombiya, Senegal\'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Kolombiya puanını 6\'ya yükselterek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Kolombiya\'ya mağlup olan Senegal ile Polonya\'ya mağlup olan Japonya, grubu aynı puan (4) ve aynı averajla (0) noktaladı. İki takımın arasındaki maç da berabere sonuçlanınca, iki takımın grup aşamasında gördüğü kartlara bakıldı. Japonya (5), Kolombiya\'dan (6) daha az kart gördüğü için grubu ikinci sırada noktalayarak son 16 turuna yükseldi. Senegal ise turnuvaya veda etti.

74\'üncü dakikada Quintero\'nun kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Mina, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşma Kolombiya\'nın 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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