Sen mutluluğun haberini yapabilir misin?

Haberi mutlu ve mutsuz haber olarak ayırmak mümkün mü? Habercilik açısından haber değeri taşıması, mutluluk ya da ilham verici olup olmamasıyla ölçülmez şüphesiz. Ama zihindeki hayali bir takometrenin, Türkiye gibi negatif haber liginin şampiyonluğuna oynayan bir ülkede yaşayan vatandaşın sıradan mutsuzluğunu ölçerken, ibresinin kaç tur atacağını varın siz tahmin edin artık. Biz de fıçıdaki filozof gibi, gece yarıları elimizdeki fenerlerle iyi haberler arıyoruz.

Nazım, "Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?" dediğinden beri, mutluluk belki istenilse resmedilebilecek, koşulsa yakalanabilecek, yeterince tekrarlansa çağırılabilecek bir şey. Her gün onlarcasını okuduğumuz ölüm, cinayet, şiddet, cinsel şiddet, darp haberlerinin içinde ne kadar çabalasak da yalnız, mutlu haberin bizden kaçması bu negatif deryada işten bile değil.

İşte tam bu noktada, bizim için mutlu haberleri süzen birileri var. Geliştirdikleri bir yazılım ile mutlu haberi mutsuz haberden ayırt eden bir algoritmayla çalışan, olumlu puan alan haberlere de sitelerinde yer veren bir oluşum. İsmi Pozy. Mutluluk verici insan öykülerini, spor ve sanat dallarındaki başarıları, bilimsel gelişmeleri, ilham verici haberleri negatif deryadan ayıklayıp gözümüzün önüne getiren bir girişim. Pozy'nin kurucusu Turgay Öztürk ile mutlu haberi, bunun ne derece mümkün olduğunu ve Pozy'yi konuştuk.

Öncelikle sizden de bir öğrenelim; Pozy nedir?

Pozy mutlu haberler vermek, bu haberleri paylaşmak ve ulaşılabilir kılmak için 2018 yılında kurulmuş bir sosyal girişim. Yeterince konuşulmayan, olumsuz gündem arasında kendine yer bulamayan mutlu ve iyi gelişmeleri duyurmak için çalışıyor.

"Böyle güzel şeyler gerçekten oluyor mu?"

Mutlu ve ilham verici haberin süzgeci Pozy, nereden ilham alıyor?

Yaklaşık 6-7 yıldır sosyal girişimcilik ekosistemi içindeyim. Bu süreçte kırsala sinema götürdüğümüz bir proje kapsamında Türkiye'nin birçok iline gittim. Her ilde bambaşka hikayelere şahitlik etme fırsatım oldu. Bana ilham veren çok fazla gençle ve çocukla tanıştım. Her biri mutluluk dolu hikayelerdi ve ben de bu hikayeleri kişisel blogum turgayozturk.com.tr'de yayınladım. Bu yazıları sevdiklerimle, arkadaşlarımla ve ailemle paylaştığım zaman birçoğunun bu güzelliklerden haberdar olmadığını fark ettim. Sıkça "Böyle güzel şeyler gerçekten oluyor mu?" gibi tepkiler alıyordum.

Buradan filizlenen fikrin üstüne kahve sohbetlerinde yakın arkadaşım Ömer Faruk Çelebi'ye "Keşke mutlu haberlere herkes ulaşabilse, istediği zaman okuyabilse" dedim. O da bunun bir yapay zeka teknolojisi ile hayata geçebileceğinden bahsetti.

O günden bu yana aynı enerji ile çalışmaya devam ediyoruz! Daha çok mutlu haber daha çok insana ulaşsın diye... Üç senedir yayınladığımız mutlu haberler ve aldığımız olumlu geri dönüşler en büyük ilhamımız.



Turgay Öztürk





'Mutlu haber süzgeci'

Pozy nasıl çalışıyor, mutlu haberi nasıl süzüyor?

Pozy'nin farklı haber kaynaklarından alınan haberleri süzmeye yarayan bir "mutlu haber süzgeci" var. Bu haber süzgeci aslında yarı yardımlı bir yapay zeka teknolojisi. Bu teknoloji "Türkçe duygu analizi" yaparak farklı haber kaynaklarından çekilen binlerce haber içeriğini puanlıyor. Yani kelimelerin, cümlelerin ne kadar olumlu olduğunu öğrenip olumsuz içerikleri eliyor. Belli bir puanın üstündeki haberler ise gönüllüler tarafından kontrol edilip yayınlanıyor.

"Amacımız bu kara bulutların arasındaki beyaz bulutları görmek, göstermek"

Türkiye'nin ağırlıklı olarak negatif gündeminde, Pozy gibi bir platformu kurarken veya büyütürken hiç umutsuzluğa düştüğünüz oldu mu?

Bu soruyu çok sık alıyoruz. Sadece Türkiye'de de değil, küresel olarak çok fazla negatif içeriğe ve habere maruz kalıyoruz. Bu durum umutsuzluk yaratmasın diye yola çıkmış bir ekibiz aslında. Her fırsatta dile getiriyoruz, niyetimiz 'Pollyannacılık' yapmak değil. Olumsuzlukların biz de farkındayız ama esas amacımız bu kara bulutların arasındaki beyaz bulutları görmek, göstermek. Onların da var olduğunu hatırlatmak. Zaten yola çıktığımız ilk andan beri aldığımız geri dönüşler, mailler, ödüller ve gönüllülerin ilgisi bize çok güzel bir iş yaptığımızı sürekli hatırlatıyor. O yüzden Pozy'nin umutsuz olmak için pek sebebi yok. Her şeye rağmen mutlu haberler de var demeye devam edeceğiz.

İlham verici haber ve 'sosyal etki'

Pozy'ye karşı nasıl tepkiler aldınız ve alıyorsunuz? Yalnız mutlu ve ilham verici habere bakış nasıl?

Aldığımız tepkiler insanların böyle bir girişime ne kadar ihtiyacı olduğunu kanıtlıyor aslında. Pozy'nin kitlesi hayata olumlu bakmayı ve paylaşmayı seven insanlar olduğu için hislerini bizimle paylaşmaktan da hiç çekinmiyor. Hemen hemen her gün teşekkür, öneri veya işbirliği mesajları alıyoruz. Ciddi bir rahatsızlıkla mücadele ederken bizim haberlerimizle moral bulduğunu yazan okurumuz da var, yayınlanan bir haberden ilham alıp iş kuran okurumuz da. İşte buna ''sosyal etki'' diyoruz. Pozy'nin yola çıkmasındaki esas amaç...

Bizi en mutlu eden noktalar ise bu etkinin sözde kalmayıp harekete dönüştüğü zamanlar. Pozy'deki içeriklerin sık sık kendisine Pozy üzerinden destek bulduğunu görüyoruz. Mesela geçtiğimiz aylarda bir grup gencin projesi Pozy'de yayınlanması sayesinde kaynak buldu. Umarız daha çok insana destek ve ilham oluruz.

Yalnız belli bir tür habere odaklanmasıyla habercilik açısından bir noktada tartışmalı bir yerde duruyor Pozy. Elbette manifestosunun oldukça net olmasını da göz önünde bulundurarak, bu tartışmalı alanı nasıl yorumlarsınız?

Az önce de bahsettiğimiz gibi, Pozy'nin yola çıkış amacı bulutların arasındaki beyaz bulutları görünür kılmak. Her türlü haber var tabii ki ama Pozy'nin ilgisini çekenler sadece insanları harekete geçirecek, ilham ve enerji olacak iyi, güzel gelişmeler.

İsteğimiz, mutluluğu tüm dillerde tüm dünyaya yaymak!

"İsteğimiz mutluluğu tüm dillerde tüm dünyaya yaymak!"

Pozy, dünyaya açılır ve dil ile ilgili algoritmaları başka dillerde de gelişir mi?

Pozy'nin amacı kendisini küresel bir konuma yerleştirmek. Mutluluk denildiği zaman akla gelen bir marka olmak. Bu sebeple tabii ki farklı dillerde çalışmalar yapılıyor. Şu an İngilizce üzerindeki çalışmalar aktif olarak sürüyor. Testler ve denemeler devam ediyor. Ayrıca güncel olarak Pozy'yi Hindistan'da uygulamak üzere bir fikir ve işbirliği sürecindeyiz. İsteğimiz mutluluğu tüm dillerde tüm dünyaya yaymak!

Gelecekteki projeler, daha çok mutlu haber!

Pozy gelecekte neye evrilir? Geleceğe yönelik planlar nelerdir?

O kadar çok planımız ve hedefimiz var ki, hangi birinden bahsetsem bilemiyorum! Pozy ilk günden bu yana insanları mutlu edecek her türlü fikre açık. Ve aslında tüm yolculuğu kullanıcısının ihtiyaçlarına göre zaman içinde değişerek, dönüşerek devam ediyor. Mesela Pozy Bülten'in hayata geçmesi tamamen bir ihtiyaçtan doğdu. Bu durum bizi bile şaşırtıyor. O yüzden gelecekte ne olacağını da yine Pozy severlerin istekleri doğrultusunda kurguluyor olacağız, sadece buna eminim.

Planların en tepesine ''dünyada mutluluk denince akla gelen ilk marka olmak'' koyulabilir. Ama bunun nasıl olacağı ile ilgili bir sürü ihtimal var tabii ki. Habercilik teknolojileri alanında fark yaratmak istiyoruz. Mutluluk verilerini dünyaya duyurmak, detaylı analizlerini yapmak, haritalar çıkarmak… Çocuklara özel içerikler üretmek gibi bir niyetimiz var. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlar Süzgecini de çok önemsiyoruz, bunun duyulması ve yaygınlaşmasının küresel bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Bu yönde de gelişmek önemli hedeflerimizden. Şimdi Pozy Dükkan'ı hayata geçiriyoruz, mutluluk getirecek özel ürünler üretmek için tasarımcılarımız çalışıyor! Belki birgün Pozy köyü kurup mutlu insanları buluştururuz. Hayallerin sınırı yok.