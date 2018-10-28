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Spor

Semih Saygıner'den yeni rekor

Milli bilardocu Semih Saygıner, 6 ıstakada 40 sayı çekerek 3 Bant Dünya Kupalarında yeni bir rekora imza attı

28 Ekim 2018 10:33

3 Bant Dünya Kupası çeyrek final müsabakası Fransa'nın La Baule şehrinde gerçekleşti. Organizasyonda yer alan Semih Saygıner, 3 Bant Dünya Kupaları tarihinde yeni bir rekor kırarak yarı finale kaldı.  Son dünya şampiyonu Hollandalı Dick Jasper'sı 6 ıstaka, 6,667 ortalamayla 40-25 mağlup eden Semih Saygıner, yarı finale yükseldi. 

Turnuvaya 7 numaralı seri başı olarak gelen Saygıner, ana tablo ilk maçında dünya 2 numarası Belçikalı Eddy Merckx'e karşı 30 ıstaka 40-30'luk skorla galip geldi. Çeyrek finale kalma maçında Milli bilardoculardan Tayfun Taşdemir ile karşılaşan Saygıner maçı 18 ıstaka oynayarak 40-30 kazanmıştı.

Saygıner, 28 Ekim Pazar günü TSİ 14:00'de yarı final maçında Koreli Cho Jae-Ho ile final bileti almak için yarışacak.

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