Semih Saygıner dünya üçüncüsü oldu

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - 3 Bant Dünya Kupası\'nda mücadele eden milli bilardocu Semih Saygıner, şampiyonayı 3\'üncü sırada noktalayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa\'nın La Baule kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında 3 Bant Dünya Kupası tarihinde oynanmış en yüksek ortalama rekorunu kıran Saygıner, Cho Jae-Ho ile oynadığı yarı final maçını mağlup tamamlayarak dünya kupasını 3\'üncülük kürsüsünde noktaladı.

Son dünya şampiyonu Hollandalı Dick Jaspers ile oynadığı maçta 40 sayıyı 6 ıstaka, 6,667 ortalama ile bitiren Saygıner, bu ortalama ile yeni Türkiye rekorunu da kırmıştı.

Semih Saygıner verdiği uzun aradan sonra geri dönüş kariyerinin 4\'üncü yılında 4\'üncü madalyasını da kazanarak dünya klasmanında 3 numaraya yükseldi.

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