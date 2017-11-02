Şemdinli'de 6'sı asker 8 şehit (5)

ŞEHİT CENAZELERİ VAN\'A GETİRİLDİ

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker ile 2 güvenlik korucusu\'nun cenazeleri helikopterle Van Jandarma Filo Komtanlığına getirildi. Şehit cenazeleri burada bekletilen ambulanslarla Van Askeri Hastanesine götürüldü.

Şehit asker ve korucalar için akşam saatlerinde Van Jandarma Filo Komutanlığında tören yapılması bekleniyor.