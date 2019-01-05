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Spor

Seleznyov'un rotası Malaga

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'da kadro dışı kaldıktan sonra adı birçok kulüple anılan Seleznyov, Malaga yolcusu

05 Ocak 2019 17:37

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Akhisarspor\'da kadro dışı kaldıktan sonra adı birçok kulüple anılan Seleznyov, Malaga yolcusu. 
Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Bursaspor\'un da talip olduğu iddia edilen Ukraynalı golcünün İspanya 2\'nci Ligi\'nde yer alan Malaga\'yla anlaşmaya vardığı belirtildi. Futbolcunun menajeriyle temas kuran Akhisar Yönetimi, Seleznyov\'un takımdan ayrılış şartlarıyla ilgili bilgi vermedi. Seleznyov, geçen sezon devre arasında Karabükspor\'dan transfer olduğu Ege temsilcisinde, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa\'nın kaldırılmasına büyük katkı yapmıştı. Bu sezon başında Galatasaray\'ın kapısından döndükten sonra performansı düşen 33 yaşındaki futbolcu, ligde 3 gol attı, UEFA Avrupa Ligi\'nde suskun kaldı. Seleznyov, 25 Kasım\'daki Bursaspor maçı öncesi antrenmanda takım arkadaşı Josue\'yle kavga edip kadro dışı kaldı.

(FOTOĞRAFLI)

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