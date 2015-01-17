Selefilerle sekiz yıl yaşadı



“Seni manipüle etme yöntemleri ve cihad esnasında ölürsen cennete gidecek olman gibi verdikleri sözlerdi etkileyici olan” diyor sekiz yıl Selefilerin bir üyesi olan Steffi. İnternet üzerinden yayınlanan propaganda videolarının kendini çok etkilediğini ifade eden genç kadın bir dönem savaşa katılma ve Almanya'dan göç etme kararı bile vermiş. Steffi'yi radikal İslamcılara götüren yol, çok sayıda gençte olduğu gibi sosyal medya üzerinden olmuş.

Korktuğu için değil ama özel hayatını korumak istediği için gerçek adının açıklanmasını istemeyen Steffi 15 yaşında bir öğrenci iken İslam dini ile tanışmış. Daha önce İslam ile ya da din ile hiç alakası yok iken, kendi deyimine göre bir tür ilham hissederek Müslümanlıkla ilgilenmiş. Sınıf arkadaşlarından birinin babası yaşadıkları bölgede cami imamı olan Steffi, o imamın daveti üzerine camiye giderek daha fazla bilgilenmiş ve sonunda Müslümanlığa geçerek Kuran okumaya ve başörtüsü takmaya başlamış. Geçen zaman içinde yeni dini hakkında daha fazla bilgi toplamak için internette araştırma yaparken de Facebook üzerinden “Millatu İbrahim” yani “İbrahim'in Cemaati” adlı grubu keşfetmiş.

Radikalleşmeye giden yol

Bu sayfada paylaşılan mesajları, videoları onaylamaya ve beğenmeye başladığını belirten Steffi, buaradaki fikirleri zamanla benimsediğini dile getiriyor. “Millatu İbrahim”den çok etkilenen Steffi zamanla grubun gerçek bir üyesi olma isteği hisseder. Ve zamanla Facebook üzerinden Müslüman olmayanlara karşı kışkırtıcı çağrılar yapar, hatta onların öldürülmesini talep eder. Bir süre sonra özgürce karar verme imkanının kalmadığını ifade eden genç kadın, ufkunun bu süreçte daraldığını ve sadece tek yönlü düşünebildiğini belirtiyor. O zamanlar evli olduğu eşinin dinini çok liberal yaşadığını ve nerede ise hiç namaz kılmadığını kaydeden Steffi, bu yüzden grubun ondan, eşinden ayrılıp Afganistan'da savaşan bir mücahit ile evlenmesini istediğini ifade ediyor.

Ancak iş o boyuta gelmemiş. Tüm bu süreç sırasında eski arkadaş çevresini kaybeden, ailesi tarafından dışlanan ve hakaret gören Steffi iki yıl önce hareketten ayrılmış. Buna neden olarak da şu an yasaklı olan “Millatu İbrahim” grubunun düzenlediği bir semineri gösteriyor genç kadın. Büyük beklentilerle gittiği seminerde, ölümden ve cennete gitmekten başka bir şey konuşulmadığını anlatan Steffi ayrıca buraya katılan tüm kadınlar çarşafa bürünmüş iken kendi yüzünün açık olması sebebi ile baskılara maruz kalmış. Onun bir ajan olduğu söylentileri çıkmış ve Facebook üzerinden hakkında çok sayıda iftiralarda bulunulmuş. Bir noktadan sonra tüm bunların aradığı ve kendi için istediği İslam olmadığına karar veren Steffi altı aylık bir sürecin ardından hareketi tamamen terk etmiş.

Steffi bugün çok daha açık ve liberal bir caminin cemaatinde. Ortaokul diplomasını almak için uğraşan genç kadın, ileride okullarda kendi deneyimlerini paylaşmak ve önleyici çalışmalarda bulunmak niyetinde. Aşırı İslamcı gruplarda hâkim olan çizginin sadece şiddetten ibaret olduğunu dile getiren Steffi, birçok insanın da kendi başına bu gruplardan çıkamadığını vurguluyor.