Selefilere karşı önlem paketi



Almanya'da 16 eyaletin içişleri bakanlarının Köln kentinde bir araya geldiği konferansta, bakanlar Almanya'da artan İslam ve yabancı düşmanı provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Konferansın başkanlığını yapan Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, “Özellikle mültecilere yönelik kışkırtma şok edici” dedi. Bakan, “Bu insanlar zaten her şeylerini kaybetmiş durumdalar, bizim yardımımıza ihtiyaçları var” diye konuştu.

NRW İçişleri Bakanı, aşırı sağcıların ve sağcı popülistlerin, miting ve gösterileri kendi amaçları doğrultusunda kullandığını belirtti. "Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" (Pegida) gibi oluşumlarda bunun rahatlıkla gözlemlenebileceğini ifade eden Bakan, “Bu provokatörlerin maskesini düşürmeliyiz” dedi. Bakan, bu kişilerin korku ve önyargıları kışkırttığını ve bunu da Almanya'da yaşayan 4 milyon barışçıl Müslümanın sırtına dayanarak yaptığını vurguladı.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise “Vatandaşların endişlelerini dikkate alıyoruz, fakat aşırı sağcıların bu endişeleri istismar etmesine izin vermeyiz” dedi.

Bakanlar, HoGeSa adındaki “Holiganlar Selefilere karşı” adlı örgütlenmeyi de ‘tehlikeli bir oluşum' olarak niteledi. Holiganlar, aşırı sağcılar ve sabıkalı darpçıların bu oluşum etrafında bir araya geldiğini ifade eden bakanlar, oluşumun siyasi bir konuyu nefretlerini dışavurmak için kullandığını vurguladı.

16 eyaletin içişleri bakanı, şiddet eğilimli Selefi gruplara karşı alınabilecek önlemlere dair bir çerçeve konsept üzerinde uzlaştı. Özellikle gençlerin Selefi gruplara katılmasının engellenmesine çalışılacak. Bakanlar internetteki cihatçı propagandaya karşı da harekete geçti. Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, “Bu önemli medyayı, tehlikeli Selefilere bırakamayız” dedi.