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Selçuk Balcı, Koronavirüs'e yakalandı

04 Ekim 2020 17:03

Karadenizli müzisyen Selçuk Balcı Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı. Balcı 5 günlük bir tedavi göreceğini duyurdu.

Müzisyen Selçuk Balcı, Covid-19'A yakalandığını açıkladı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında şikayeti olmadığını belirten Balcı, doktorunun 5 günlük ilaç verdiğini ifade etti. 

Karadenizli müzisyen Balcı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Covid 19 testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiçbir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi" diyerek geçmiş olsun mesajı atanlara teşekkür etti.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Balcı'yla birlikte 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü söyledikleri bir videoyu paylaşarak, "Covid-19'a yakalanan kıymetli sanatçımız Selçuk Balcı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sağlıklı günlerde yeniden türküler söyleyeceğiz. Bu vesileyle hemşehrilerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını önemle hatırlatıyorum" dedi.

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