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Şelaleden kayalığa düşüp, yaralandı

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde, 10 metrelik şelaleden kayalığa düşen Hakan Çalışkan (46), yaralandı

24 Ağustos 2018 21:00

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Terme ilçesinde, 10 metrelik şelaleden kayalığa düşen Hakan Çalışkan (46), yaralandı. Çalışkan, helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Olay, öğle saatlerinde, Akçay Karacalı Mahallesi Karadere mevkisinde meydana geldi. Dolaşmaya çıkan Hakan Çalışkan, bölgedeki şelaleye geldi. Burada ayağı kayan Çalışkan, 10 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Çevredekiler yaralanan Çalışkan için sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakan Çalışkan, helikopter ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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