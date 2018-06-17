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Şelalede serinlik

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, sıcak havada yapılan 10 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından Değirmendere Şelalesi'nde serinledi

17 Haziran 2018 13:54

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, sıcak havada yapılan 10 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından Değirmendere Şelalesi\'nde serinledi.
Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesi Boynuyoğunlu köyünde bulunan Değirmendere Şelalesi\'ne yapılan doğa yürüyüşüne 70 kişi katıldı. Doğaseverler, Berke Barajı kenarında bulunan vadi boyunca sarp kayalıklar, orman dokusu, bahar çiçekleri ve  kuş sesleri arasında yol aldı.
Dere üzerinde 7 değirmenin bulunması dolayısıyla yöre halkı tarafından Değirmendere adı verilen bölgede kamp kuran doğaseverler, derede bulunan şelalenin ve doğal havuzların soğuk suyuna girip serinledi. Şelaleden dökülen suyun altında kıyafetleriyle duran genç kızlar, yorucu yürüyüşün ardından ferahladıklarını söyledi. 

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