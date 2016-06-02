Sel Almanya'da can aldı



Almanya'nın Bavyera eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı ve can kaybına da sebebiyet veren sel felaketinin ardından temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bazı köylerin metrelerce yüksekliğindeki suların altında kaldığı afet bölgesinde dört kişi boğularak hayatını kaybetti.

Afet bölgesi ilan edilen Triftern, Simbach ve komşu belgelerde zemin katları ve yer altı garajları sulan altında kalırken, çok sayıda otomobil sel sularına kapıldı ve afetzedeler helikopterlerle tahliye edilebildi. Sellerin on milyonlarca Euro'luk maddi zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre sular altında kalan bölgeler bugün de yoğun yağış alacak. Altı ile 12 saat sürmesi beklenen yağışlar sırasında metrekareye 30 ila 40 litre yağmur düşebileceği duyuruldu. Günlerdir süren yağışların Almanya'nın diğer bölgelerinde de etkili olması bekleniyor.

Okullar tatil edildi

Simbach'taki evlerinde boğulan üç kişinin cesetleri dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Yakındaki bir çayda da boğulmuş bir kadının cesedi bulundu. Bir kişinin halen kayıp olduğu öğrenildi.

Yolların su taşkınları yüzünden kapanması nedeniyle yüzlerce öğrenci gün boyunca okullarında mahsur kalarak evlerine dönemedi. 50 kadar çocuk okulda gecelemek zorunda kaldı. Perşembe günü afet bölgesindeki okulların kapalı kalacağı ve binlerce eve elektrik verilemediği bildirildi. 9 bin ev elektriksiz kaldı.

Dört kişinin hayatını kaybettiği komşu eyalet Baden Württemberg'de de yağışlar ve şiddetli fırtına yüksek maddi hasar yarattı. Komşu Avusturya'nın Salzburg bölgesinde de seller nedeniyle okullar tatil edildi. Fransa'daki kötü hava şartları 86 yaşındaki bir kadının ölümüne sebebiyet verdi.